Magazin Acun Ilıcalı Instagram'dan paylaştı: Benim ilk göz ağrım

Acun Ilıcalı Instagram'dan paylaştı: Benim ilk göz ağrım

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Acun Ilıcalı Instagram'dan paylaştı: Benim ilk göz ağrım

Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü Intagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Ilıcalı "İlk göz ağrım" dediği kızı için bir de mesaj yayımladı

29 Ocak 2020, Çarşamba 21:02 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğumgününü yaptığı paylaşımla kutladı "Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun.

"Bu akşam şoför bendim"

Acun Ilıcalı aralarında Murat Boz, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç’un da bulunduğu dostlarıyla Etiler’de bir restoranda yemek yemişti.

Çıkışta aracının arka koltuğuna oturup şoförünü beklemeye başladı. Birkaç dakika içinde “Nasıl unuttum, bu akşam şoför bendim. Bir de arkada bekliyorum” deyip gülerek direksiyon başına geçmişti.

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