Acun Ilıcalı büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğumgününü yaptığı paylaşımla kutladı "Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun.

"Bu akşam şoför bendim"

Acun Ilıcalı aralarında Murat Boz, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç’un da bulunduğu dostlarıyla Etiler’de bir restoranda yemek yemişti.

Çıkışta aracının arka koltuğuna oturup şoförünü beklemeye başladı. Birkaç dakika içinde “Nasıl unuttum, bu akşam şoför bendim. Bir de arkada bekliyorum” deyip gülerek direksiyon başına geçmişti.