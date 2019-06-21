Acun Ilıcalı: Mesut Özil Fenerbahçe’ye gelecek

Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen WinWin programında Acun Ilıcalı, Mesut Özil için flaş bir açıklama yaptı.

"MESUT BİR GÜN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK"

Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi.

Bunun üzerine Ali Koç, "İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.