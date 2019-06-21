Acun Ilıcalı: Mesut Özil Fenerbahçe’ye gelecek
Koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı
Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen WinWin programında Acun Ilıcalı, Mesut Özil için flaş bir açıklama yaptı.
"MESUT BİR GÜN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK"
Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi.
Bunun üzerine Ali Koç, "İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.