Bir dönem birlikte program yaptığı Sergen Yalçın'la yakın arkadaşlığı bulunan Acun Ilıcalı, nefes kesen yarışı önde tamamlayan siyah beyazlı camiayı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Zorlu sezonda ortaya konan performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Ilıcalı, "Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Baştan yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler." ifadelerine yer verdi.



