Aklıllı Köpek Max ve eğitmeni Ali Yeşilırmak, 2012 yılında katıldıkları "Yetenek Sizsiniz" isimli yarışma programının 3. sezonunda şampiyon olmuştu. Akıllı köpek Max'tan üzücü haber geldi.

Acun Ilıcalı sosyal medyadan üzüntüsünü paylaştı

Acun Ilıcalı üzüntüsünü şu sözlerle duyurdu: Yetenek Sizsiniz Türkiye"nin şampiyonlarından Max’i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye’ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum.

Büyük ödülün sahibi olmuştu

Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı.

EĞİTMENİ ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max hayatını kaybetti. Max’in ölüm haberini, eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.





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