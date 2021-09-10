Magazin Acun Ilıcalı'dan flaş Leyla İle Mecnun açıklaması!

Acun Ilıcalı'dan flaş Leyla İle Mecnun açıklaması!

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Acun Ilıcalı'dan flaş Leyla İle Mecnun açıklaması!

Fenomen dizi Leyla İle Mecnun, 8 yıllık bir aranın ardından, tam kadro olarak, yeni bölümleriyle Exxen'de izleyicisiyle buluştu.

10 Eylül 2021, Cuma 14:54 Son Güncelleme:
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Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıllık bir aranından tam kadro olarak Exxen ile ekrana döndü.

Yeni bölümü, ilk kez geçtiğimiz hafta yayınlanan Leyla İle Mecnun, Exxen izleyicisinden yoğun ilgi gördü.

Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yıllar sonra ekrana dönen ve büyük beğeni toplayan Leyla İle Mecnun dizisinin bu başarısına kayıtsız kalmadı ve kişisel sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Leyla İle Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı.

Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun illgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."

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