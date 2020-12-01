TV8'in sevilen programı 'MasterChef Türkiye 2020', 29 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacının diskalifiye edildiği bölümle ekranlara geldi. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Uğur Deniz Yılmaz'ı öne çağırdı. Somer Şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik" dedi.

Gözyaşlarına boğuldu

Son 8'e kalma başarısı gösteren Uğur, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim" ifadelerini kullandı.

Güzide'den Uğur Yılmaz Deniz paylaşımı

'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde kendi açtığı lokantasıyla ilgilenen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

'Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım'

Diskalifiye olan Uğur'un gözyaşı döktü anlarla ilgili duygularını paylaşan Mertcan, "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var. Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?" mesajını yazdı.

Güzide, "İzleyen herkes 'ya yazık gençken yapmış cezası bu olmamalıydı' dedi mi? Dedi... Çocuğun haline üzüldük mü üzüldük. Bakıyorum saniyeler içinde görülmemiş bir hızla takipçisi artıyor. Ee o zaman şu an yaşanan ne? Yapılan bir hatadan dolayı bir genci ağlatmak, ardından o hatayı yapan gençten kahraman çıkartmak. Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı: Bunu kimseye anlatamazdık

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, "Acun Dedi ki" başlıklı yazısı ile yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile Uğur'un diskalifiyesi hakkında gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı.

"Masterchef yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var. Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı. Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.

Bu tweet’ler ortaya çıktıktan sonra... Acun Ilıcalı, Uğur’u diskalifiye etti yarışmadan. Ve fakat... Diskalifiyenin gerçekleştiği programda... Uğur, kendisini öyle güzel ifade etti ki... Herkes etkilendi. Yıllar önce attığı o tweet’leri, ergenlik döneminin affedilmez hataları olarak niteledi... İçten bir pişmanlık sergiledi. Tepkileri anlayışla karşılayan bir edası vardı. Cemil Çiçek’in gündeme getirdiği tabirle 'tevbe-i nasuha' yoluna başvuruyordu.

'Hemen Acun'u aradım'

Herkes gibi ben de çok etkilendim bu samimi pişmanlıktan. Hemen Acun’u aradım. Dedim ki: Bu denli pişman olmuş birine kıymasaydınız. Bir şans daha verseydiniz. Ne olurdu?

Acun, şu üç mesajı verdi:

- BİR: Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

- İKİ: Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

- ÜÇ: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım.

Adam haklı abiler. Dağılabiliriz."







