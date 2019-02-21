Acun Ilıcalı'dan Melike Taner açıklaması: Tanımıyorum
Acun Ilıcalı, isminin aşk dedikodularına karıştığı Melike Taner ile ilgili açıklama yaptı: Görmedim, duymadım, tanımıyorum.
Acun Ilıcalı'nın, Miss Turkey 2015'e katılan Melike Taner'le birlikte olduğu dedikoduları sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.
Acun Ilıcalı, Instastory'den yaptığı paylaşım ile bu haberlere son noktayı koydu.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:
''Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum. Bilginize...''
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Melike Taner
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