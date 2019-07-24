Acun Ilıcalı’dan Seda Sayan’a esprili gönderme
Seda Sayan, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününde Acun’la birlikte fotoğraf paylaşmış, yaptığı filtre günlerce konuşulmuştu. Acun Ilıcalı Seda Sayan’la fotoğrafını paylaşarak bu notu düştü…
Seda Sayan, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününde Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle günlerce konuşulmuştu.
Instagram hesabından makyaj efektli pozlar paylaşan Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı’ya da uygulayınca sosyal medyanın diline düşmüştü.
ACUN’DAN FİLTRESİZ FOTOĞRAF
Acun Ilıcalı, Seda Sayan’la fotoğraf paylaştı. Acun Ilıcalı’nın düştüğü esprili not güldürdü.