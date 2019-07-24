Acun Ilıcalı’dan Seda Sayan’a esprili gönderme Seda Sayan, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününde Acun’la birlikte fotoğraf paylaşmış, yaptığı filtre günlerce konuşulmuştu. Acun Ilıcalı Seda Sayan’la fotoğrafını paylaşarak bu notu düştü…