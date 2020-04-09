Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor Panorama' canlı yayınına telefonla bağlandı, merak edilen soruları yanıtladı. Survivor'ın eski yarışmacılarından Bozok Gören'in başına gelen bir olayı anlatan başarılı televizyoncunun, "Oylamada Ezgi'nin birinci çıkması şaşırttı" sözleri üzerine SMS sıralamasıyla ilgili detayları da anlattı.

"Survivor'daki oylama, tabii ki pazar günü ekranlara gelen yayının oylaması. Pazar günü yayını seyretmeyen oylama yapamaz ki. "Kimin neden elendi?" sorusunun cevabının kodları pazar günkü yayında. O yayının etkisi de gününe göre ekstrem olabiliyor."

"Hiç unutmam yıllar önceydi; Bozok oylamada 7'nci-8'inci, yani gitti gidecek. Eleme potasında Bozok'un yanında iki kadın yarışmacı vardı. Ada konseyinde konuşurken Bozok'u aşağıladılar. Bozok da çok efendi bir cevap verdi."

'Garip bir oy aldı'

"Bozok bir anda oylamada ikinci veya üçüncü oldu. Garip bir oy aldı, sonra bir daha da oy alamadı. Bu tamamen pazar günkü yayının seyircimiz tarafından takdir edilmesi."

"Survivor yayınını pazar günü 7-8 milyon kişi seyretmiş. 7-8 milyon kişiden bahsediyoruz, büyük bir rakam."

Dövüş sporuyla ilgilenen ve ringlerde Kobra lakabı ile tanınan 34 yaşındaki Parviz Abdullayev, Survivor 2020'ye veda eden son isim olmuştu.

Bugüne kadar düzenlediği yardım organizasyonlarıyla adından söz ettiren Acun llıcalı, corona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

TV8'in sahibi, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasının bu haftaki SMS gelirinin tamamını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

llıcalı, "Binlerce kilometre uzakta olabiliriz ama kalbimiz ve gönlümüz Türkiye'de. Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Zor zamanlarda birbirimize destek olacağız" dedi.



