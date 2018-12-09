Acun Ilıcalı’nın herkesi kahkahaya boğan anısı

En İyi Erkek Sunucu ödülünü İlker Yasin'den alan Acun Ilıcalı'nın anlattığı hikaye izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi

09 Aralık 2018, Pazar 21:55 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı’nın herkesi kahkahaya boğan anısı

Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Sunucu ödülünü İlker Yasin'den alan Ilıcalı eski bir anısını paylaştı.


Ilıcalı'nın "Sokakta ticari başarısızlıklar yaşamış biri için rüya gibi bir şeydi İlker Ağabey ile görüşmeye gitmek. Bana "Show TV'de çalışmak ister misin?" Diye telefon geldi. Hemen Esat'ı aradım ve dedim ki "Maçlara artık bedava gireceğiz." İlker ağabey ilk 4,5 gün görev vermedi bana. 6. gün beni yanına çağırdı. Heyecanla gittim. "Acun" Dedi. "Al şu parayı çabuk Ziraat Bankası'na yatır. Ev taksidi ödemem var." sözleri izleyenleri kahkaya boğdu.

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