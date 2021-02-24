Dört kız babası olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda dede olmuştu. Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini Temmuz 2020'de kucağına almıştı. Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti. Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Begüm'ün yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Banu Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda bebeği Begüm ve eşi ile verdiği pozla büyük ilgi görmüştü. Yüzü görünmeyen Begüm bebek merak konusu olmuştu.Özel hayatını basından uzak tutan ve Instagram'da sadece yakın çevresinden gelen takip isteklerini kabul eden Banu Ilıcalı'nın bebeğinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İŞTE BEGÜM BEBEK

Banu Ilıcalı, Instagram hesabından kız kardeşi Yasemin ve kızı Begüm'le fotoğrafını yayınladı. Böylece Banu Ilıcalı, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştı.

İlk kez yüzü görünen Banu Ilıcalı'nın sekiz aylık kızı Begüm'ün, 51 yaşındaki dedesi Acun Ilıcalı'ya olan benzerliği dikkat çekti.



