Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Yerli ve Milli Platform" başlıklı yazısı şöyle:

"Exxen, Acun’un yeni kanalının ismi. Muhtemel uluslararası havası olsun istendi. İlk ben yazdım, temmuz ayında ufak bir yorum da yaptım ne olabileceğine dair platformun. Epey bir dizi yapım işine girecekler.

Dikkatimi çeken Özgü Namal oldu. 2013 yılında bırakmıştı. Çok yeni eşini kaybetti. Büyük bir acı. Listeye bakınca büyük sürpriz olarak bu işi gördüm. 'Daha bu için buzdağının görünen yüzü' dediler.

Sadece kendi işleri olacak. Mesela benim duyduğum, dışarıdan film alınmayacak. Kendi yapımları olacak. Yine kulağıma gelen, içerikler 'Ailenin izleyebileceği kıvamda olacak' sözü aslında büyük rakibin dizi içeriklerine de bir gönderme!

‘Rahatlıkla izlenebilecek’

Geçenlerde ülkemize yeni giriş yapan dijital platformu izlemek istedik. 'Akıllı televizyon değil, kutu almanız gerekiyor izlemek için' dediler. Şimdi bizim televizyon da iyi bir marka yani. Hani çok da eski değil. Bir platformu, televizyondan izlemek için kim oturup yenisini alır? Ben ne cepten ne de bilgisayardan izlemeyi sevmiyorum, vardır benim gibi epey insan. 'Exxen'i televizyondan izlemek nasıl olacak?' diye sordum. 'Aplikasyonla izlemek mümkün. Kutu almanıza gerek yok' yanıtını aldım.

Fiyat ne olacak?

Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.

Gördüğüm Exxen’in ağır topları YouTuber’lar olacak. Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’i beğenerek izliyorum, yeni başladım. Kim alır diye düşünüyordum, onlar kapmış.

Aleyna Tilki’nin hayranı çok, ‘müzikal yaparsa millet gelir’ mantığı ya da rap yarışması ya da YouTuber’ın çok izleneni almak, abonen gelmesi için yeterli mi?

İşin başında olan...

Şimdilerde ‘Yerli ve milli bir platform olacak’ deyimi moda. Peki tüm bu işlerin başında profesyonel olarak kim var? Ümmü Burhan... Bu sektörün kesin en deneyimli isimlerinden. 'Yani farklı ne yapacaksın, Netflix’le rekabet edecek, ne yapacaksın? Bence öyle bakılırsa olaya, daha doğru ilerlenebilir' diye konuşmuş Episode dergisine. Şimdi tam da işin ortasında. Bakalım bu soruların cevaplarını verebilecek mi?"







