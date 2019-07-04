Ada çayı çok faydalı, peki zayıflamaya yardımcı oluyor mu?

Ada çayı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan ağrı kesici, ishal giderici bir bitkidir. Aşırı terleme ve ruhsal sorunların tedavisinde sıkça kullanılır. Peki, ada çayının diğer faydaları neler? Ada çayı zayıflatır mı, ada çayı nasıl demlenir, ada çayı ne işe yarar gibi sorular son günlerde internette sıklıkla aranıyor.

Ada çayı A, C, B6, K vitaminleri açısından zengin bir bitkidir. Bol miktarda potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir içerir. İşte, adaçayının faydaları ve kullanımına dair diğer önemli bilgiler…

ADA ÇAYININ FAYDALARI

• Ruhsal sorunlara iyi gelir, depresyonu hafifletir, stresi azaltır ve sakinleştirici etkisi vardır.

• Vücuttan zararlı toksinlerin atılmasını sağlar.

• Karaciğeri temizler, kan şekerini düşürür.

• Ada çayı, sinirsel kaynaklı baş ağrılarının giderilmesinde de etkilidir.

• Düzenli tüketildiğinde kadınların kabusu olan selülit sorununu minimuma indirir.

• Ada çayı ishale iyi gelir, mideyi rahatlatır ve sindirir sistemini korur.

• Ciltteki yaşlanma belirtilerinin giderilmesine yardımcı olur, cildi güzelleştirir.

• Ada çayının diş apsesinin ve diş eti iltihabının hızlı iyileşmesini sağlar.

• Regl ağrılarına iyi gelir, yorgunluk gidericidir.

ADA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ada çayını aktarlarda bulabilirsiniz. Ada çayı kaynatılarak değil, demlenerek hazırlanır. Çünkü çayı kaynatmak, içindeki yararlı maddeleri zehre dönüştürebilir. Üç büyük çay bardağı ada çayı için 8-10 tane taze ada çayı yaprağı veya 1 tatlı kaşığı kuru ada çayı yaprağı yeterli olur. Suyu ocakta kaynatıp porselen demliğe alın. İçerisine ada çayını ekleyin. 5-7 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz. Ada çayının günde 2-3 bardaktan fazla içilmemesi gerekir.

ADA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Ada çayı idrar söktürücü ve ödem atan bir bitkidir. Bu sayede kilo vermede sıklıkla kullanılır. Uyarıcı özelliği sayesinde metabolizmayı da hızlandırarak kalori yakmaya olanak sağlar.

Hürriyet Aile







