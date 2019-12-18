Özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen adaçayı yeşil-gri yapraklı, mor bordo çiçekleri olan hazira ve temmuz aylarında açan keskin kokuya sahip bir bitkidir. Adaçayı faydalı bir bitki olmasına rağmen tüketiminin kontrollü bir şekilde yapılması gerekir. Adaçayının faydaları nelerdir, adaçayı nasıl demlenir sorusunun cevaplarını Diyetisyen Bilgen Tanyel açıkladı.

Adaçayının faydaları

• Sindirim sistemini korur,

• Kan şekerini düşürür,

• Hafızayı güçlendirir,

• Sakinleştirici etkiye sahiptir,

• Menopoz sonrası belirtileri azaltır,

• Mantar enfeksiyonlarında kullanılır,

• Terlemeyi azaltır,

• Bronşit ve astım belirtilerini azaltır,

• Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar,

• Ağız ve diş yaralarını azaltır,

• Depresyona iyi gelir,

• Üriner sistem enfeksiyonlarını azaltır,

• Hafızayı güçlendirir,

• Selülitleri giderici etkiye sahiptir.

Adaçayı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Bu kadar fazla etkiye sahip ada çayının da diğer bitkisel çaylar gibi çok fazla tüketilmesi önerilmez. Ada çayını günlük 2 fincan kadar tüketebilirsiniz. Ayrıca yüksek tansiyonu olanların en fazla günde 1 fincan kadar tüketmesi, hamilelerin, karaciğer iltihabı olanların, epilepsi hastalarının ada çayı tüketmesi önerilmez.

Adaçayı nasıl demlenir?

1 lt kaynamış suya 10-12 adet ada çayı yaprağı ya da kuru ise 1 lt kaynamış suya 2 tatlı kaşığı ada çayı koyularak 5-6 dk demlenmesi için bekletilir ve tüketilir.

Ada çayı kaynatılarak değil demlenerek hazırlanmalıdır, 2 dakikadan uzun süre kaynatılırsa toksik maddeye dönüşebilir.





Bu haberi de okudular Son günlerin en popüler diyeti: Hurma yoğurt

Bu haberi de okudular Biberiyenin faydaları nelerdir?