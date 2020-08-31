Türkiye Adalet Bakanı Gül: E-duruşma pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacak

Adalet Bakanı Gül: E-duruşma pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacak

Türkiye

Adalet Bakanı Gül: E-duruşma pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacaktır' dedi.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yeni adli yılla ilgili önemli açıklamalar geldi. Gül açıklamasında 'Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında ‘Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır.Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır’ dedi.


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