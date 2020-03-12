Türkiye Adalet Bakanı Gül: Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık

Adalet Bakanı Gül: Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık

Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.

12 Mart 2020, Perşembe 23:01 Son Güncelleme:
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Bakan Gül, "Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır." dedi. Bakan Gül, "Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor." diye konuştu.

Bakan Gül, "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor." ifadesinde bulundu.

AA

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