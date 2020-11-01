Türkiye Adalet Bakanı Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye

Adalet Bakanı Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

01 Kasım 2020, Pazar 23:41 Son Güncelleme:
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Bakan Gül'e hastane ziyareti sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ile EÜ Rektörü Necdet Budak eşlik etti. Hastanenin ortopedi servisinde yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, İzmir 11. İcra Müdürlüğünde katip olarak görev yapan depremzede İlker Savaş'ın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

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AA


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