Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satır başları:

Çok yoğun temaslar da oldu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Dışişleri Bakanı'mızın. Türkiye'nin tezlerinin hatırlatılması manasında çok önemli görüyoruz.

FETÖ elebaşısı Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt ele başının, elbette yapması gereken iade etmesidir.

Bu konularda ABD de açtığı soruşturmalar, orada sürdürdüğü soruşturmalar çerçevesinde bilgi talebi oluyor. Yargı makamları elde ettiği bilgileri iletiyorlar. Tüm bu süreçlerde bitmiş, olumsuz sonuçlanmış bir süreç değil. Olumlu sonuçlanması gereken süreci takip ediyoruz. Ve burada FETÖ elebaşının, örgütün elebaşlarının, yönetici kadrolarının iadelerinin yerine gelmesini bekliyoruz. Türkiye iadesi konusunda olumlu bir sonuç bekliyoruz.

ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler. Anlaşma kapsamında ABD'nin bilgi talepleri oluyor. Bu her iki ülkenin kullandığı bir yöntem.