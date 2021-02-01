Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı Anayasa açıklamalarıyla ilgili bölümü Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" dedi.
01 Şubat 2021, Pazartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
AA
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