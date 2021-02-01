Siyaset Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı

Siyaset

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı Anayasa açıklamalarıyla ilgili bölümü Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" dedi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 22:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

İlgili Haberler
CHP'den 350 'Muharrem İnce' istifası dahaMuharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İhracat 30 milyar doları bulur
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Cevabı zor
Rauf Tamer
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okullar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan açıklamalar