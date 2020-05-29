Adalet Bakanı yeni kuralları açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona virüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde ara verilen kapalı görüşlerin tekrar başlayacağını duyurdu.
29 Mayıs 2020, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek" diyen Gül, "Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:
- 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır.
- Tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.
- Kılavuzları hazırladık. Bu kılavuzlar adli teşkilatlarımıza gönderilmiş durumdadır. Bunlara uygun olarak çalışmalarımızı yapacağız.
- Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.
- Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.
- Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz.