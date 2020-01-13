Adalet Bakanı’ndan açıklama: Wikipedia ne zaman açılacak?

Wikipedia ne zaman açılacak sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ancak gerekçeli kararını henüz yayınlamadı. Gerekçeli kararı yayınlayınca elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, karar uygulanacaktır."

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Wikipedia ne zaman yasaklandı?

BTK, 17 Ocak 2018 tarihinde Wikipedia'nın erişim yasağı hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"17.01.2018 günü basın organlarında, Wikipedia yetkililerinin “erişim yasağına yol açan makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği” şeklinde açıklama yaptıklarına dair haberler yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığı görülmektedir. Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre erişimin engelleme tedbiri uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile onaylanmıştır.

Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış, ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.

Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan müteaddit toplantılarda Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içerikler kendilerine defalarca bildirilmiştir. Wikipedia’ya bildirilen yasadışı içerikler iddia edilenin aksine günlük olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir.

Süreç kurumumuzca titizlikle takip edilmekte olup erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."