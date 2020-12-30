Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 personel alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 personel alacak

Türkiye

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 personel alacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 160 Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımı yapacağını açıkladı. Personel alım ilanına başvuruda KPSS şartı aranıyor.

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 160 Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlan detayları için tıklayın

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Oynak merkez
Rauf Tamer
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı