Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı!

Adalet Bakanlığı’na KPSS puanıyla sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 17 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacak.

Adalet Bakanlığı çözümleyici pozisyonuna başvuru yapacak adaylarda fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı arıyor.

Başvuru yapan adayları arasında 170 kişi sözlü sınava çağrılacak.

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