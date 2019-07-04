Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı!
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü çözümleyici pozisyonuna 17 adet personel alacak. Başvurular 19 Temmuz’da sona eriyor. İşte ilanın detaylar…
Adalet Bakanlığı’na KPSS puanıyla sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 17 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacak.
Adalet Bakanlığı çözümleyici pozisyonuna başvuru yapacak adaylarda fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı arıyor.
Başvuru yapan adayları arasında 170 kişi sözlü sınava çağrılacak.