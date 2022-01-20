Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Adalet Bakanlığı Adli yargı, İdari yargı, Adli yargı-Avukat sınav sonuçları sayfası
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ile ilgili son dakika haberi ÖSYM’den geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin Twitter Hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte, ÖSYM Adalet Bakanlığı adli yargı, İdari yargı, Adli yargı-Avukat sınav sonuçları sayfası…
20 Ocak 2022, Perşembe 16:01 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı Adli yargı, İdari yargı, Adli yargı-Avukat sınav sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının 20 Ocak 2022 Perşembe günü itibariyle erişime açıldığı ifade edildi…
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Adli yargı, İdari yargı, Adli yargı-Avukat sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
Sınava katılım gösteren adaylar Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarına osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı<a href="https://t.co/AAPjulscBK">https://t.co/AAPjulscBK</a> <a href="https://t.co/B310k3YEpS">pic.twitter.com/B310k3YEpS</a></p>— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) <a href="https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1484141296939937794?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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