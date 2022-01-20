Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu
Son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün '25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır' dedi.
20 Ocak 2022, Perşembe 15:57 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 2021-Adalet sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır" dedi.