Türkiye Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

Türkiye

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün '25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır' dedi.

20 Ocak 2022, Perşembe 15:57 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 2021-Adalet sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır" dedi.

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