Adalet Komitesi, Trump´a yönelik iki azil maddesini de onayladı Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump´a yönelik iki azil maddesini onayladı ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi´ne gönderdi. İki madde de 17´ye karşın 23 oy ile kabul edildi.