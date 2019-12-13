Adalet Komitesi, Trump´a yönelik iki azil maddesini de onayladı

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump´a yönelik iki azil maddesini onayladı ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi´ne gönderdi. İki madde de 17´ye karşın 23 oy ile kabul edildi.

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Adalet Komitesi, Trump´a yönelik iki azil maddesini de onayladı

ABD Temsilciler Meclisi bugün, Başkan Donald Trump´ın azline yönelik "Görevini kötüye kullanma" ve "Kongre´nin işleyişini engelleme" maddelerini oylamak için toplandı.

İki madde de 17 Cumhuriyetçi vekilin ‘hayır´ oylarına karşın 23 Demokrat vekilin ‘evet´ oylarıyla kabul edildi. Maddeleri içeren taslak önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu´nda oylanacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi´nden de geçmesi halinde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato´ya gidecek ve orada oylanacak.

DHA

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