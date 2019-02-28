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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı "Alparslan Türkeş" oldu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesine yönelik kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Şubat 2019, Perşembe 07:28 Son Güncelleme:
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı 'Alparslan Türkeş' oldu

Resmi Gazete'de yer alan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"nin adı "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirildi. 

Söz konusu değişiklik ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile ilgili mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacak.

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