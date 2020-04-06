Adana mantısı tarifi: Adana mantısı nasıl yapılır?

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Adana mantısı tarifi

Adana mantısı malzemeleri

Hamuru için

750 gram kadar un

1 adet yumurta

Yeterince su (1 su bardağı)

Tuz

İç harcı için

400 gram yağsız koyun veya dana kıyma

Karabiber

Kırmızı pul biber

Tuz

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı biber salçası

3-4 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

1 kase haşlanmış nohut

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

1 yemek kaşığı kuru nane

Süzme yoğurt

2-3 diş sarımsak (Ezilmiş)

Adana mantısı yapılışı

Hamuru için; unu ve tuzu derin bir yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp yumurta ve suyu karıştırın. Azar, azar un ekleyerek biraz sert bir hamur olacak şekilde iyice özleşene kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru 2 eşit bezeye ayırıp üzerine temiz bir bez örtün ve 15-20 dakika dinlendirin.

İç harcı için; kıymayı, tuzu ve baharatları bir kapta iyice karıştırın. Dinlenen hamurları un serptiğiniz zeminde oklava ile açın. Açılan hamuru 1.5 cm genişliğinde şerit halinde kesin. Kestiğiniz şeritlerin 4-5 adedini üst üste yerleştirip 1.5 cm. kare oluşacak şekilde kesin. Hazırladığınız kıymadan bir parça kare hamurların üzerine koyun ve gül şeklinde kapatın. Hazırladığınız mantıları kızgın yağda iyice kızartın. Çorbayı pişireceğiniz tencerede tereyağını eritin. Salçaları yağda ezip biraz soteleyin. Üzerine pul biber, karabiber ve tuzu ekleyin. Ardından et suyu ve sade suyu da ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynayınca mantıları ve nohutları içine atın. Mantılar kaynadıktan sonra (Mantılar biraz diri kalmalı) kuru naneyi üzerine ekleyin, bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Bir kasede yoğurdu ezilmiş sarımsakla birlikte karıştırın. Mantıyı servis tabağına alın. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edin.