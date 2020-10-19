Türkiye Adana ve Osmaniye için sağanak yağış uyarısı

Adana ve Osmaniye için sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Adana ve Osmaniye için sağanak yağış uyarısı

Adana ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

19 Ekim 2020, Pazartesi 18:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Sel, su baskın, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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