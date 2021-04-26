Türkiye Adana'da acı olay! Küçük Azize sulama kanalında boğuldu

Adana'da acı olay! Küçük Azize sulama kanalında boğuldu

Türkiye

Adana'da acı olay! Küçük Azize sulama kanalında boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Azize Alhasan hayatını kaybetti. Küçük Azize'nin acı haberini alan yakınlar gözyaşlarına boğuldu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 15:48 Son Güncelleme:
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Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.

Arama sırasında çocuğun terlikleri sulama kanalının kenarında bulundu. Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

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