Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır’da vatani görevini yapan Abdi G.(21) izin alarak Adana’ya ailesini ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evinin avlusunda oturduğu sırada A.K. ve İ. K. ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle eve baskın yaptı.

POMPALI TÜFEKLE VURDULAR, DEFALARCA BIÇAKLADILAR

Saldırganlar önce pompalı tüfekle eve ateş açarak Abdi G.'yi ayağından yaraladı. Daha sonra bu 4 kişi Abdi G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Zanlılar motosikletlerde olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Abdi G. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Abdi G.’in annesi ise oturduğu tekerlekli sandalyede üzgün bir halde olayın şoku atlamaya çalışırken polislerin çalışmasını çaresizce izledi.

Olayı gerçekleştiren zanlılar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.