Türkiye Adana'da fabrika günlerdir yanıyor

Adana'da fabrika günlerdir yanıyor

Türkiye

Adana'da fabrika günlerdir yanıyor

Adana'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 gündür söndürülemedi. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Adana'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda Perşembe günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki pamuk balyalarından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altın alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.

DHA


İlgili Haberler
Bahçelievler'de bina çöktü

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İstanbul depreminde kaç kişi ölecek?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Nereye kadar?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türk-Rus gerginliği Batı için büyük fırsat
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 'Ayın elemanı' cinayeti