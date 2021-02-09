Türkiye Adana'da görülen tam 15 metrelik oluklu balina kamerada

Adana'da görülen tam 15 metrelik oluklu balina kamerada

Türkiye

Adana'da görülen tam 15 metrelik oluklu balina kamerada

Adana'nın Karataş ilçesinde , tam 15 metre uzunluğundaki oluklu balina ile karşılan balıkçılar heyecanla telefona sarılarak o anları kaydetti.

09 Şubat 2021, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Karataş ilçesinde Akdeniz'e balık tutmak için tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzakta oluklu balina ile karşılaştı. Bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi.



Anbean kaydedildi 

Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar, balıkçılar tarafından anbean kaydedildi. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

'Tekneye vurmasın deler' 

Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle aynı hizada yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların, "Tekneye vurmasın deler" demesi dikkat çekti.

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