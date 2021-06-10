Türkiye Adana'da iğrenç tuzağın şifreleri çözüldü! 'Manuş, gılleci, puşka...'

Adana'da iğrenç tuzağın şifreleri çözüldü! 'Manuş, gılleci, puşka...'

Türkiye

Adana'da iğrenç tuzağın şifreleri çözüldü! 'Manuş, gılleci, puşka...'

Adana'da otoyolda durdurdukları vatandaşları cinsel ilişki vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 26'sı kadın, 42 kişi gözaltına alındı. Şebekenin polis ve jandarmadan kaçmak için kendi aralarında şifreli 70 ayrı kelime kullandıkları ortaya çıktı. Polisi 'manuş', mağdurları 'gılleci', parayı 'yeken', silahı 'puşka', dolandırmayı 'baylamak', kaçmayı 'naşmak' olarak ifade eden kadınların, otoyoldaki kaçma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

10 Haziran 2021, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandırıp, yankesicilik yöntemiyle paralarını çaldığı belirlenen şebekeyi takibe aldı.


Savcılık, polisin 8 aylık takibinin ardından 62 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana ve Mersin polisi, 29 Mayıs'ta belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişilik personelin katıldığı, hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda 26'sı kadın, 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

20 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında yapılan fiziki takip sırasında, şebekeye üye kadınların, ilişki vaadiyle durdurdukları kişilerin paralarını çalması ve sonrasında da yol kenarındaki diğer kadınların olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Ayrıca şüpheli kadınların, bindikleri araçlarda parmak izi bırakmamak için dokundukları yerleri ellerindeki bezle sildikleri görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü kadın, 20 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

70'E YAKIN ÖZEL KELİME

Operasyon kapsamında polisin teknik takibe aldığı şebeke üyelerinin, dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli kelimeler kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yağma sırasında telefon görüşmelerinde kendi aralarında 70'e yakın özel kelime kullandığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu bu kelimelerin anlamları da deşifre edildi. Şebeke üyelerinin polisi 'manuş', mağdurları 'gılleci', parayı 'yeken', silahı 'puşka', dolandırmayı 'baylamak', kaçmayı 'naşmak', polis ve jandarma otosunu 'reşit', jandarmayı 'nacar' olarak kodladığı saptandı.

Anıl ATAR/DHA

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