Adana'da midibüs devrildi: 20 yaralı!

Adana'dan Aladağ'a giden midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 20 kişi yaralandı

04 Ekim 2018, Perşembe 18:13
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Adana'nın Aladağ ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Adana'dan Aladağ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası araçta bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 


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