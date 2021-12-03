Türkiye Adana'da sır ölüm! Nehir kıyısında cansız bedeni bulundu

Adana'da sır ölüm! Nehir kıyısında cansız bedeni bulundu

Türkiye

Adana'da sır ölüm! Nehir kıyısında cansız bedeni bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde balık tutmak için evden çıkan Salim Özbek'in (56), nehir kıyısında cansız bedeni bulundu. Özbek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

03 Aralık 2021, Cuma 00:33 Son Güncelleme:
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Olay, bugün ilçeye bağlı Güzpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah, Göksu Nehri'nde balık tutmak için evden çıkan Salim Özbek, akşam eve gelmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Özbek'in balık tuttuğu bölgeye giden jandarma ekibi ve yakınları Göksu Nehri kıyısında acı tabloyla karşılaştı. Özbek'i yerde hareketsiz yatar halde bulan jandarma ve yakınları, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Özbek'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özbek'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Özbek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)

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