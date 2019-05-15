Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 12.30’da 41 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 46 dereceyi gösterdi. Oruç tutanlar zor anlar yaşarken, dinlenme parklarındaki banklarda veya çimlerde uyuyan çok sayıda vatandaş görüldü.

Sokak hayvanları da parklardaki sulak alanlarda serinledi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Sokakta çalışmak zorunda kalanlar da aşırı sıcaklara aldırış etmeden çalışmaya devam etti. Emekli vatandaşlar, yazlık veya yayla evlerine gidemedikleri için kentte kaldıklarını, evde de sıkıldıkları için gölgelik alanlarda arkadaşlarıyla buluşarak vakit geçirdiklerini söyledi.

Bazı kadınlar da kalabalık ortamlarda sıcak hava nedeniyle yaşanan ter probleminden şikayetçi oldu. Leyla Ayhan, aşırı nem ve sıcakların artık Adana’da devam edeceğini belirterek, "İnsanlar mümkünse saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmasınlar. Durulacak gibi değil, çok felaket. Oruç tutanlar için daha zor oluyor, Allah onların yardımcısı olsun. Nem oranı fazla olduğu için sürekli terliyoruz, insanları ateş basıyor ve sürekli su tüketme ihtiyacı var. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz ama yine de Adana’yı seviyoruz" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının birkaç derece düşmesi bekleniyor.