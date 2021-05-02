Türkiye Adana’da toplu balık ölümleri

Adana’da toplu balık ölümleri

Türkiye

Adana’da toplu balık ölümleri

Adana’nın Feke ilçesindeki Salam Deresi’nin kıyısında çok sayıda ölü balık bulundu.

02 Mayıs 2021, Pazar 21:56 Son Güncelleme:
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Ortaköy Mahallesi sakinleri, su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balıkla karşılaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan numune aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Sarıoğlan, balık ölümlerini araştıracaklarını söyledi. Öte yandan göl kıyısındaki ölü balıklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA

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