Türkiye Adana'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

Adana'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

Türkiye

Adana'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

21 Şubat 2021, Pazar 23:09 Son Güncelleme:
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Pozantı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Aşçıbekirli Mahallesi Devlet Avlağı Yağmurca sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. 

Çalışma kapsamında yasa dışı avlandıkları belirlenen 3 kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı, 3 tüfeğe el konuldu. 

AA

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