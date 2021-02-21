Adana'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.
21 Şubat 2021, Pazar 23:09 Son Güncelleme:
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Pozantı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Aşçıbekirli Mahallesi Devlet Avlağı Yağmurca sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında yasa dışı avlandıkları belirlenen 3 kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı, 3 tüfeğe el konuldu.
AA
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