Adana'dan bir kötü haber daha! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi
13 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki rahatsızlanan N.B, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, böylece 11'e yükseldi.
AA