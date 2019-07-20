Adana'dan bir kötü haber daha! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Adana'dan bir kötü haber daha! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi