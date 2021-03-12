Adelet Bakanı Gül’den Sasunyan’ın tahliye kararına tepki
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.
12 Mart 2021, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Gül, Sasunyan'ın tahliye kararı ile ilgili ‘Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz. Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir.’ ifadelerini kullandı.
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