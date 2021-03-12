Adelet Bakanı Gül’den Sasunyan’ın tahliye kararına tepki

Adalet Bakanı Gül, Sasunyan'ın tahliye kararı ile ilgili ‘Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz. Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir.’ ifadelerini kullandı.

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