Adet gecikmesi neden olur?

Hormonları düzenli çalışan kadınlar her ay düzenli olarak adet görürler. Hormon bozukluğu olan kadınlarda ise adet gecikmesi yaşanmaktadır. Yeni adet görmeye başlamış bireylerin belirli bir süre adet düzensizliği yaşamaları uzmanlar tarafından normal karşılanmaktadır. Belirli bir süreden sonra adet düzensizliği devam ederse tedavi altına alınmalıdır. Eğer tedavide geçikilirse ciddi hormon bozukluğu ve daha farklı sebeplere sorun olabilir. Uzmanlardan alınan bilgilerle adet düzensizliğinin sebeplerine haberimizde yer verdik.





Adet düzensizliği neden olur?

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Hormonları düzenli çalışmaya başlayan kadınların her ay düzenli olarak adet görürler. Hormonlar adet görmeye başladıktan bir kaç yıl içinde düzene giremeyebilir ve düzensizlikler olabilir bunlar normal karşılanır.

Aynı durum, adetin sona ermeye yakınlaştığı “ perimenopoz “ ve “ menopoz “ dönemleri içerisinde de geçerlidir. menopoz diye adlandırdığımız adetin bitmesi son adet döneminden 12 ay sonra başlar. Ayrıca belirli sistemik hastalıklarda da adet düzensizliği görülebilir.

Kadınlarda üreme yeteneği adet olmakla direk bağlantılıdır. Bu sebeple ergenlik dönemi öncesi adet olmadan üreme becerisi olmayan kız çocuğu adetin olması ile üreme yeteneği kazanmış "fertil" hale gelir. Adet olmak, kadınların heran üremesi olarak değil de belirli bir tarihte yumurtlamasına olasılık verir.

Genel olarak kadınların çoğu 24 - 35 günlük bir adet döngüsüne sahiplerdir ve ortalama 4 - 8 gün sürer. Günlük şiddeti olarak bakıldığında günde ortalama 3 - 4 pet değiştirilmesi normaldir. Bunların dışındaki bütün bulgular adet düzensizliğine sebeptir. istatiksel olarak kadınların önemli bir kısmında düzensiz adet oldukları belirlenmektedir. Adet 21 günden kısa sürüyor ise “ sık adet görme “ olarak tanımlanıyorken 35 günden uzun sürüyor ise “ seyrek adet görme “ denir. Hiç adet görülmemesi ise önemli bir sorun olarak görülür.





Adet düzensizliğinin nedenleri

· Hamilelik

· Aşırı egzersiz

· Hastalık

· Polikistik over sendromu

· Aşırı kilolu olmak

· Aşırı zayıf olmak

· Emzirmek

· İlaçlar

· Stres

· Tiroid bozukluğu

· Erken menopoz

Adet gecikmesi veya adet düzensizliği yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzmana danışın.



