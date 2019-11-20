Adet krampları ve ağrıları günlük hayatımızı oldukça olumsuz etkiler. Bu süreçten kolay ve doğal yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız adet söktürücü doğal yöntemler haberimizde.

Adet söktürücü doğal yöntemler

Biberiye (Kuşdili) çayı

Kuş dili çayı adet söktürücü özelliğiyle bilinir. Kuş dili 1 su bardağı kaynar suyun içinde 10 dakika demlenir. Bal da ilave edilebilen karışım, aç karnına ve günde iki kez tüketilebilir.

Zencefil çayı

Zencefil çayı antienflamatuar özelliklere sahip hafif baharatlı bir çaydır. Bu anti-enflamatuar çayı demlemek için taze veya kurutulmuş zencefil veya zencefil tozu kullanabilirsiniz. Kaynar suya bir çay kaşığı ekleyin ve 5 ila 7 dakika boyunca demlenmesini bekleyip tüketebilirsiniz.

Hibüsküs çayı

Hibiscus çayın sağlığa faydaları sınırsızdır. Yüksek tansiyon ve kolesterolü hafifletmekten, bağışıklık sistemini iyileştirmeye ve hatta sindirime yardım etmeye kadar, bu çayın listemize girmesi şaşırtıcı değildir. Roselle Tea olarak da bilinen Hibiscus çayı adet kramplarını rahatlatmaya ve aynı zamanda adet söktürmeye yardımcı olur.

Yeşil çay

Yeşil çay , vücuttaki suyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olan ve şişkinlik ve kramplar dahil olmak üzere dönem semptomlarını hafifleten doğal bir diüretiktir. Çay, kan akışını iyileştirmeye ve ağrıyı hafifletmek için iltihabı azaltmaya yardımcı olan güçlü kateşinler içerir.

Dereotu çayı

En iyi adet söktürücülerden biri olarak bilinen dereotu, birkaç dal şeklinde dövülerek kaynar suya atılır ve 15 dakika demlenir. İstenirse bir tatlı kaşığı bal ile daha lezzetli hale getirilerek günde iki kez içilebilir.

Papatya çayı

Papatya çayı gerginlik ve stres önleyici etkisiyle bilinir. Bu etkisiyle adet öncesi sendromlarına da faydalıdır. Papatyaya biraz biberiye de ilave edilerek kaynar suda demlenir. 10 dakika demlenen çay günde iki kez tüketilebilir. Papatya biberiye ile birleştiğinde adet söktürücü etkisi artacaktır.

Kekik çayı

1 tatlı kaşığı kekik, 1 bardak kaynatılmış suya ilave edilir ve yaklaşık 10 dakika bekletilir. Demlenen karışım soğutularak günde iki kere içilebilir.

Maydanoz tohumu çayı

Birkaç maydanoz tohumu, 1 su bardağı kaynar suda demlenir. 15 dakika kadar demlenen çay günde üç defa içilebilir. Kaynar suya kurutulmuş birkaç tutam maydanoz eklenerek de yapılabilen bu çay adet gecikmelerine iyi gelir.

Gül çayı

Gül çayı, geleneksel olarak menstrüel krampları hafifletmek için dünya çapında kullanılmıştır. Yapılan araştırmalara göre gül çayın daha az adet ağrısı ile sonuçlandığı ve PMS semptomlarını azalttığı sonucuna varıldı.

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