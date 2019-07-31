Adım adım lise nakil tercihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçen yıl dört dönemde yaptığı yerleştirmeye esas nakilleri, bu sene iki dönemde gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından ‘https://e-okul.meb.gov.tr’ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılacak. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine mutlaka onaylatılacak. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

Kimler nakil tercihi yapabilir?

✔ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

✔ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş, ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

✔ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

✔ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

✔ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

Köklü liselerin kontenjanları boş

Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan köklü liselerinde boş kontenjanlar oluştu. LGS merkesi sınavdan 500 tam puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi’nde 6 kontenjan boş kaldı. Çapa Fen Lisesi 2, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 8, Pertevniyal Lisesi 1, Kadıköy Anadolu Lisesi 6, Vefa Lisesi 4 ve Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) 5 kişilik kontenjan açığı ile dikkat çeken okullar oldu. Bu liselerdeki öğrencilerin özel okul tercih etmesi nedeniyle boş kontenjan oluştu. Öğrenci ve veliler, boş kontenjanları, ‘https://eokul. meb.gov.tr’ internet adresinden öğrenebilir.

Mesleki eğitim merkezleri de tercih edilebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda güncelleme yaptı. Buna göre, öğrenciler, lise diploması alma imkanının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, birinci nakil döneminde tercih edebilecek. Daha önce öğrenciler, istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini, ikinci nakil döneminde tercih edebiliyordu.

İkinci nakil 5 Ağustos'ta

Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil başlayacak. İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar da 10 Ağustos’ta açıklanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Nakil dönemi ile ilgili bilinmesi gerekenler

✔ Her nakil döneminde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3’er tercih yapılabilecek.

✔ İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşenler, nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmayacak.

✔ Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek.

✔ Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak.

✔ Yerel yerleştirme tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki eğitim merkezileri) en fazla 2 okul seçilebilecek.

✔ İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapılabilecek.

✔ Nakil başvuru sürecinde özel okullarda kayıt ve nakil işlemleri de olacak.

✔ Nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.



