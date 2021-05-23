Türkiye Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

23 Mayıs 2021, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır." açıklaması yapıldı.

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