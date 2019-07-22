Adıyaman Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?
Adıyaman Üniversitesi'ne 12 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 15 gün sonra sona erecek. Şimdi adaylar istenilen şartları ve belgeleri araştırıyor.
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımladığı ilanda "Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır." diye belirtti.
İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı.
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