Adıyaman Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımladığı ilanda "Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır." diye belirtti.

İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı.