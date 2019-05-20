Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün bir duyuru geçildi. Duyuruda 13 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Peki, Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?