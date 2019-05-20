Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? İstenilen belgeler neler?
Adıyaman Üniversitesi'ne 13 öğretim üyesi alınacak. İlan için verilen süre ise 15 gün... Bu pozisyonları değerlendirmek isteyenlerin şimdi yönelttiği soru "Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" şeklinde...
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün bir duyuru geçildi. Duyuruda 13 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır." denildi.
Peki, Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
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