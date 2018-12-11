Gençlik ve Spor Bakanlığı, lise ve üniversitede okuyan gençlere yönelik olarak özel bir çalışma yapıyor. ‘Genç Fikirler Genç Projeler’ sloganıyla yürütülen ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ 2018-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerin ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’, ‘Kültür ve Sanat’, ‘Yenilikçi Fikirler’ başlığı altındaki projelerine maddi destek veriliyor. Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu sene Genç Kalemler Projesi ile 2018-1 çağrı kapsamında gençlik projesine başvurdu. Proje, bakanlıkça onaylandı ve maddi destek görmeye hak kazandı. Geçen hafta da okulda projenin açılışı yapıldı.

Yazmak ortak noktaları

Genç Kalemler projesinde yer alan 6 genç kız; haftada bir, toplamda ise 8 hafta olmak üzere ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapacak. İlk yazıları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, ulusal bir gazetede yayımlandı. Okudukları lisenin okul dergisinde görevli olan 6 kız öğrenci (Zeynep Can, Didem Ekinci, Ezgi Özpolat, Fatmagül Küçüközer, Ebru Akgül ve Bahar Şahin) okulun kültür edebiyat kulübünde de yer alıyor. Yazmaya ve okumaya meraklı bu 6 öğrenci ile proje açılısında bir araya geldik.

Hayallerde farklı meslekler

Aynı zamanda okul birincisi olan Didem Ekinci, yazmanın yanı sıra psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazanmak istiyor. 9’uncu sınıftan bu yana yazı yazan Ezgi Özpolat da psikoloji okumak istiyor. Yazarlığı da bırakmak istemeyen Özpolat, hobi olarak yazmaya devam edeceğini söyledi. Ebe olmak isteyen Genç Kalemler’den Fatmagül Küçüközer Polisiye roman yazmayı da çok istediğini belirtti. Subay olmak isteyen Ebru Akgül, ifade edemediği duygularını kağıda döktüğünü vurguladı. Öykü okumayı çok sevdiğini kaydeden genç kalem Bahar Şahin’in ise hayalinde iki bölüm var: Veterinerlik beslenme ve diyetisyenlik.

GÜNDEMLERİNDE YKS KİTAPLARI VAR

Hasta ve Yaşlı ve Yaşlı Bakım Hizmetleri 12’nci sınıfta okuyan öğrenciler, hikaye ve roman okumaya meraklı. Ama son dönemde en çok Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru bankası kitaplarını okuduklarını söylüyorlar. Öğrencilerden Zeynep Can, yazma merakının öğretmenleri tarafından keşfedilince projeye dahil olduğunu söyledi ve ekledi: “ Aklımda bazı hikayeler var, onları yazmayı çok isterim.”