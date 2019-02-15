Adıyamanlı liseliler Avrupa’da staj gördü

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik hazırlanan 'Elektrik Tesisatçılığında Avrupa Standardı, Staj ve İşbaşı İzleme' proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

11. ve 12. sınıflarda okuyan sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı 15 öğrenci; elektrik tesisatçılığı konusunda çağırma ve bildirim, bina içi ve dışı elektrik tesisatları, aydınlatma, kuvvet tesisleri, akıllı ev teknolojileri, koruma ve güvenlik tesisatları ile ilgili gelişmiş iki AB ülkesinde okul ve işletmelerde 2 haftalık mesleki eğitim stajı gördü.

ALMANYA VE PRAG'A GİTTİLER

Almanya’nın Dorsten kentinde bulunan Bildungs Centrum Nies Okulu'nda 3 öğretmen, 1 refakatçi ve 8 öğrenci 12 gün süre ile staj ve iş başı eğitimlerine katıldı. Ayrıca Çekya’nın Prag kendinde bulunan Stredni Prumyslova Skola Elektrotechnicka Okulu'nda 3 öğretmen, 1 refakatçi ve 7 öğrenci yine 12 gün süre ile staj ve işbaşı eğitimlerinde yer aldı.

Öğrenci ve öğretmenler bulundukları ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini görüp tanımaları yoluyla sosyal ve kültürel yönden gelişim sağladı. Eğitimlerini başarı ile bitiren öğretmen ve öğrenciler eğitim belgelerini alarak Türkiye'ye döndü.

İHA