Türkiye Adliye'nin önünde silahlar konuştu! 6 yaralı

Adliye'nin önünde silahlar konuştu! 6 yaralı

Türkiye

Adliye'nin önünde silahlar konuştu! 6 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nin önünde arazi anlaşmazlığı davasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada silahlar patladı. 6 kişinin yaralandığı olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 15:09 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.


Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Burak Emek- Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DHA

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